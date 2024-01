Doppio incendio alla Sanità. Strage sfiorata

Incendio nel cuore della Sanità, in via Salita Mauro, dove - in base ai primi riscontri - si sarebbe verificato un urto tra un'ambulanza e alcuni veicoli in sosta.

Le fiamme, sembra partite dal mezzo di soccorso, hanno rapidamente avvolto almeno 7 vetture e raggiunto la facciata dell'edificio religioso che insiste sulla strada, adibito a rifugio per senza fissa dimora.

Fortunatamente, da quanto risulta, non si sono verificate conseguenze per le persone, ma per domare l'incendio è stato necessario l'intervento di diverse squadre, con autobotti, dei Vigili del fuoco del Comando di Napoli, che hanno lavorato diverse ore.

Poco dopo, quindi, a prendere fuoco, sempre alla Sanità, un ciclomotore. Anche in questo caso è stato necessario l'intervento dei caschi rossi.