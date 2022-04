Doppio colpo nello stesso ristorante, ma la seconda volta era anche ai domiciliari: arrestato

Colpisce due volte lo stesso ristorante ma nel secondo caso era pure ai domiciliari. Un 28enne di Castellammare di Stabia era già ai domiciliari per un furto commesso in un ristorante di Vico Equense. Le restrizioni imposte non sono state sufficienti e l’uomo ha lasciato la sua abitazione per rubare nello stesso locale.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, ha agguantato il registratore di cassa e qualche alimento – tra questi una costata di carne pregiata – ed è fuggito. Il ristoratore, però, lo ha riconosciuto ed ha allertato il 112. I carabinieri lo hanno rintracciato subito, con una busta contenente la refurtiva. Il 28enne è finito in manette e, in attesa di giudizio, ristretto in camera di sicurezza. Risponderà di evasione e furto aggravato.