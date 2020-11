Coronavirus, comunità in lutto nel napoletano: morte due donne

Grave lutto per la comunità di Frattamaggiore, a causa della scomparsa di due donne nelle ultime ore. Sale a 15 il bilancio totale delle vittime nel comune napoletano dall'inizio della pandemia da Coronavirus.

A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Marco Antonio Del Prete nella tarda serata di domenica: "Purtroppo devo darvi questa bruttissima notizia in questo primo giorno di zona rossa. Ci lasciano due nostre concittadine che, dopo una lunga battaglia, non ce l’hanno fatta. Salutiamo per l’ultima volta con una preghiera Antonietta ed Orsola, stringendoci alle loro famiglie per il dolore che stanno provando. Proteggiamo Fratta affinché si metta fine a queste tragedie oramai quasi giornaliere".