Due donne ferite con un paio di forbici in una tentata rapina: i malviventi volevano lo scooter

Due donne sono state ferite nella notte a Napoli. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un tentativo di rapina. La 46enne e la 44enne erano in via Francesco De Pinedo, quartiere Secondigliano, quando due sconosciuti, uno dei quali armato di forbici, avrebbero tentato di rapinare il loro scooter. Al loro rifiuto, sarebbero state colpite.

Entrambe sono state medicate al pronto soccorso del Cto: la 46enne ha riportato una ferita alla gola ed è stata giudicata guaribile in 10 giorni, la 44enne una ferita al polso giudicata guaribile in cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Indagano i militari della compagnia Stella per chiarire la dinamica dell'accaduto.