Le urla di due donne attirano la polizia: paura nel cuore della notte

La notte scorsa gli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in zona Mercato per la segnalazione di una persona molesta.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, sono stati avvicinati da due donne una delle quali ha raccontato che poco prima il padre l’aveva minacciata e tentato di aggredirla. L’altra invece, ex compagna, ha riferito agli operatori che, già in precedenti occasioni, l’uomo aveva avuto comportamenti minacciosi e violenti anche nei suoi confronti.

Poco distante i poliziotti hanno raggiunto e bloccato l'aggressore; quest’ultimo, in evidente stato di alterazione psicofisica, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha iniziato ad inveire contro di loro fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Pertanto, un 41enne napoletano con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.