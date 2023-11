Donna ubriaca dà spettacolo in un locale e importuna i clienti: denunciata

La serata di controlli sulle isole di Ischia e Procida è iniziata in una pizzeria di Serrara Fontana. I carabinieri della compagnia ischitana erano in una delle sale, non per cenare ma per contenere l’ebbrezza di una donna di origini russe. Evidentemente ubriaca, la 54enne si è intrattenuta tra i tavoli, importunando i clienti. La donna è stata accompagnata fuori e denunciata. Ancora alcol a sciogliere i freni di un pregiudicato romeno di 43 anni. Mutuando il comportamento della donna russa, ha molestato i clienti di una tabaccheria in via Verde, nel comune di Forio. Il risultato è stato lo stesso, per lui una denuncia.

Seri danni avrebbe potuto causare il tasso alcolemico sopra le righe di un 27enne di Lacco Ameno, fermato mentre era alla guida della sua auto. Ritirata la patente, il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Non solo alcolici. Durante il servizio coordinato, i carabinieri hanno segnalato alla prefettura 7 persone. Ognuna di loro nascondeva in tasca stupefacente per uso personale: l’hashish quello più diffuso.

Denunciato a Procida un incensurato di 49 anni. È ritenuto indiziato di un furto in abitazione commesso lo scorso 13 novembre 2023 e dell’utilizzo indebito di carte di credito. Dopo aver rubato dall’abitazione di un’anziana alcune carte prepagate, l’uomo avrebbe illecitamente prelevato circa 4800 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata.