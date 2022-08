Sfascia il pronto soccorso del Cardarelli: donna denunciata

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale “Caldarelli” per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico del pronto soccorso il quale ha raccontato che, poco prima, una donna che aveva accompagnato la figlia per una visita aveva danneggiato una porta del triage per futili motivi. Una 37enne di Melito di Napoli è stata denunciata per danneggiamento.