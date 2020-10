Donna senza mascherina: arrestata in via Toledo (VIDEO)

Polizia muncipale, una volante della polizia di Stato, tre agenti in motocicletta e soldati dell'esercito. Un nucleo interforze intervenuto in via Toledo per fermare una sola persona rea di non indossare la mascherina, come si può notare nel video inviatoci da un lettore. Nel giro di 3 minuti, la scena è diventata quella di un importante arresto davanti all'incredulità degli astanti.

Secondo la ricostruzione della Questura: "Gli agenti l’hanno avvicinata invitandola ad indossare correttamente la mascherina in ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa, ma la stessa si è rifiutata iniziando a deriderli e proseguendo nella sua condotta. Gli operatori hanno così chiesto alla donna di fornire un documento identificativo ma questa, allontanatasi repentinamente, una volta raggiunta dagli agenti ha iniziato ad insultarli e ad inveire contro di loro sferrando alcuni colpi sul casco protettivo di uno di essi. La donna, una 50enne di origine ucraina, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, denunciata per oltraggio a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, nonchè sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19".