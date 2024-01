Donna scomparsa ritrovata dagli agenti della penitenziaria: girovagava all'esterno del carcere

“Nella giornata di ieri, due agenti della Polizia Penitenziaria in servizio di pattuglia all'esterno della Casa Circondariale di Napoli Poggioreale hanno notato, lungo la strada, una donna bisognosa di aiuto ed in evidente stato confusionale. Gli agenti le hanno dunque chiesto i documenti per l'identificazione ma lei rispondeva di non ricordarsi nulla, se non il suo nome, dichiarando di essersi persa. Successivamente, tramite controlli attraverso gli operatori della sala operativa del 112, è stata accertata l'esistenza di una denuncia di scomparsa della donna. Prontamente si è provveduto ad avvisare i familiari e la donna ha potuto ricongiungersi con la famiglia”. A dare la notizia è Marianna Argenio, vicesegretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

“Il Sappe esprime il proprio apprezzamento per l'operato svolto dagli agenti della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e auspica che venga riconosciuta loro un'adeguata ricompensa per l'elevato spirito di professionalità e senso civico”, conclude la sindacalista. “È dunque grazie all’acume, all’attenzione ed al pronto intervento dei nostri colleghi di Poggioreale che si è potuto tempestivamente intervenire in una situazione a potenziale rischio e per questo auspichiamo che sia loro riconosciuta una adeguata ricompensa”, evidenzia anche Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, il primo e più rappresentativo dei Baschi Azzurri.

Capece auspica che “l’amministrazione penitenziaria proponga i poliziotti penitenziari per un’adeguata ricompensa a livello ministeriale. Il SAPPE dice mille volte grazie ai poliziotti penitenziari in servizio, ai nostri poco conosciuti eroi del quotidiano, per quello che fanno ogni giorno nelle carceri italiane a rappresentare lo Stato con professionalità, abnegazione, umanità per garantire ordine e sicurezza ed anche per gli interventi quotidiani sulle strade del Paese in servizio di Polizia stradale mentre assolvono ai compiti istituzionali del Corpo”.