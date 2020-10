Nuotava in stato confusionale: donna salvata in mare a Torre del Greco

Una donna è stata salvata mdalla Capitaneria di Porto (in particolare da una motovedetta del quarto Maritime rescue sub centre della Direzione marittima di Napoli) mentre era nelle acque antistanti la litoranea di Torre del Greco. La donna, che indossava una tuta sportiva, nuotava in stato confusionale quando è stata notata da alcuni diportisti che hanno provato a soccorrerla senza successo.

La donna, quarant'anni, è stata poi affidata a personale del 118. La notizia è riportata da Repubblica Napoli.