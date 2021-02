Ha un arresto cardiaco dopo la dialisi: donna salvata dal 118

Ha un arresto cardiaco dopo una Dialisi, ma viene salvata dagli operatori del 118. Il fatto è riportato dall'organizzazione "Nessuno Tocchi Ippocrate": "È accaduto oggi, una ambulanza della Croce Rossa Italiana Comitato di Napoli in servizio dialisi va a prelevare una paziente dalla Nefromed a Trav. Ricci a Napoli per riportarla a casa, a un chilometro dalla abitazione la paziente va in Arresto cardiaco in ambulanza".

"L’equipaggio inizia immediatamente le manovre di RCP con l’ausilio di DAE ed allerta immediatamente la Centrale Operativa del 118 per chiedere l’autorizzazione al trasferimento della donna al Cardarelli. Autorizzazione accordata, il mezzo vola verso il pronto soccorso collinare, ma dopo 3 cicli di BLSD la signora riprende ritmo e respiro, insomma arriva al Cardarelli viva!".