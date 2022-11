Urla contro una donna davanti al cortile della scuola, arriva la polizia: "Cerca bambini"

Una donna si sarebbe appostata davanti al cortile della scuola media Carlo Poerio di Napoli e avrebbe avvicinato due bambine. Alcuni genitori presenti, accortisi della strana presenza, che come affermano durerebbe da giorni, hanno avvisato la polizia. Gli agenti, tra le urla dei genitori degli studenti, hanno identificato la donna, portandola in Questura per accertamenti.

Dopo il tam tam sui social, scatenatosi dopo l'accaduto sarebbero arrivate molte segnalazioni che riguardano la donna (in particolare nella zona di Mergellina e dei giardinetti Mercadante).

E' emerso che la causa di tale inusuale comportamento sia dovuta a dei disturbi mentali ossessivi.