"Signora, indossi la mascherina". La donna rifiuta l'invito dell'agente e prova a scappare

Una donna è stata raggiunta da fermo di polizia a Napoli, in via Roma. La donna sarebbe stata invitata da due agenti in moto a indossare la mascherina e, per evitare la prescrizione, ha cercato di fuggire. Raggiunta, avrebbe anche cercato di colpire l'agente. Dopo aver rifiutato l'invito dell'agente la donna avrebbe aggiunto di voler vedere il testo della legge che la obbligava a indossare la mascherina. Sul posto sono arrivati altri mezzi di polizia che hanno fermato la donna.

