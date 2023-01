Incendio in un appartamento: donna trasportata d'urgenza al Centro grandi ustioni del Cardarelli

Momenti di paura questa mattina a Salerno, nel quartiere di Torrione, dove questa mattina un incendio si è verificato all'interno di un appartamento. Le fiamme - riferisce SalernoToday - sarebbero scaturite probabilmente da un corto circuito.

La famiglia residente all'interno dell'abitazione ha subito allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato d’urgenza una donna al Centro grandi ustioni dell'ospedale Cardarelli di Napoli.

La donna ha riportato ustioni in varie parti del corpo. In corso accertamenti per risalire alla causa del rogo.

LA NOTIZIA SU SALERNOTODAY