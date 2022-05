Donna aggredita e rapinata nel cuore di Napoli: interviene la polizia

Domenica pomeriggio gli agenti del commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale operativa sono intervenuti in via Nazionale per la segnalazione di una rapina.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da alcuni passanti i quali hanno segnalato che, poco distante, un uomo aveva fermato una persona la quale, poco prima, aveva aggredito fisicamente una donna per poi rapinarla della sua borsetta.

Gli operatori hanno bloccato il rapinatore identificandolo in un 43enne di Caivano, con precedenti di polizia, e lo hanno arrestato per rapina e lesioni personali. La borsa è stata restituita alla vittima.