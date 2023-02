Rapina a mano armata nel traffico: protagonista una donna

Intorno alle 22 di ieri, a Portici, i carabinieri sono intervenuti in via del Corallo, nei pressi dello svincolo autostradale, per una rapina.

Da una prima ricostruzione dei fatti una donna, ferma a bordo della propria auto, è stata avvicinata da un'altra donna che armata di pistola ha afferrato la borsa della vittima poggiata sul sedile anteriore lato passeggero prima di allontanarsi a bordo di un'altra auto guidata da un complice.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri di Ercolano.