Pugni e testata a una donna davanti a una scuola: i carabinieri arrestano un uomo con le immagini di videosorveglianza

Una donna di 33 anni è stata aggredita da un uomo davanti alla scuola della figlia, nel quartiere Pianura, con pugni e con una testa, che l'ha scaraventata a terra.

La donna, soccorsa dai presenti, si è subito recata dai carabinieri della locale stazione. I militari hanno raccolto la storia della donna dalla quale emergono molteplici ulteriori episodi di maltrattamenti psicologici e atti persecutori iniziati dallo scorso dicembre.

L’ex marito non aveva mai accettato la fine del rapporto e la donna non lo aveva mai denunciato, per l’erronea convinzione che questo non agire fosse per il bene della figlia.

I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, coordinati dalla procura di Napoli sezione fasce deboli, acquisendo diverse immagini prese dagli impianti di videosorveglianza. Nei frame analizzati i militari hanno scovato la violenza dell’uomo. Poco più tardi un 43enne è stato rintracciato e arrestato in flagranza differita.

La donna è stata trasferita all’ospedale San Paolo, dove sarà dimessa con una prognosi di 20 giorni. Per la 33enne “contusioni multiple in vari sedi del corpo e sindrome post traumatica da stress”.

L’arrestato in carcere è in attesa di giudizio: deve rispondere di maltrattamenti e lesioni personali.