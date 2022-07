Donna picchiata dall'ex in discoteca mentre festeggia il compleanno

Un compleanno finito male. E' quello che ha vissuto una donna di 35 anni che stava festeggiando con amici al Riva, un locale di via Coroglio, a Napoli. Tutto bene fino a quando non si è palesato l'ex, un uomo di 39 anni di Caivano. La visita è stata breve, giusto il tempo per sferrarle un pugno in pieno volto e poi scappare.

Intorno alle 4, alcune amiche della vittima hanno contattato i carabinieri. Nei pressi era in servizio una gazzella che nel giro di pochi minuti ha rintracciato l'aggressore in via Nisida e lo ha arrestato. Si è scoperto che il 39enne era considerato uno stalker, non solo dall'ex partner ma anche dall'Autorità giudiziaria che gli aveva intimato di tenersi a distanza dalla donna.

Un divieto che non gli ha impedito di piombare nel bel mezzo di una festa di compleanno e rovinarla con un assurdo gesto di violenza. Sono 156 gli arresti dall'inizio del 2022 per violenza di genere. Un fenomeno di dimensioni enormi, come denunciato da Comando provinciale dei carabinieri e che non sembra esaurirsi.