Cardarelli, la rabbia di una donna contro i medici | VIDEO

Il video stava già girando in rete, quando è stato postato anche da Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde.

Le immagini provengono dal Cardarelli, dove una donna - spiega Borrelli - "armatasi di una palina divisoria, inveisce aggressivamente contro i medici di turno. La signora, a quanto pare, era infuriata perché avrebbero dimesso la madre che, poco dopo, si sarebbe sentita male nuovamente".

Il consigliere spiega di aver scritto alla direzione sanitaria del Cardarelli per capire cosa fosse successo. "Ci hanno spiegato - ha scritto Borrelli - che la donna era giunta al pronto soccorso il 26 ottobre. Avrebbe lei stessa rifiutato il ricovero contro il parere dei medici, per poi ripresentarsi la mattina del 27 ottobre. Attualmente risulta sotto osservazione, in buone condizioni e dalla relazione inviataci non avrebbe avuto infarti".

"La violenza in ogni non è mai giustificabile - conclude il consigliere della maggioranza - I medici vanno tutelati, sono lì per salvare vite, non per essere aggrediti. Se poi qualcuno sbaglia va denunciato alle autorità competenti”.