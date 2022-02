Commette sei "scippi" in poche ore: durante una delle rapine muore una donna

Ieri sera la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo già sottoposto agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica, ritenuto gravemente indiziato di rapina, lesioni e ricettazione.

Il 26 ottobre 2021 l'uomo era già stato sottoposto a fermo per un fatto risalente al 21 ottobre dello stesso anno. In quella occasione l'uomo avrebbe tentato di scippare la borsa ad una donna la cui madre, nell’occasione, perse la vita per le lesioni causate dopo essere caduta rovinosamente al suolo.

Le indagini, incentrata sull’analisi del modus operandi e del veicolo utilizzato dal rapinatore, nonché del luogo di consumazione del reato, hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico dell'uomo fermato, ritenuto responsabile di altre 5 rapine aggravate consumate, sempre nella giornata del 21 ottobre 2021, a bordo dello stesso motoveicolo e sempre ai danni di donne, nei quartieri Vomero/Posillipo/Arenella.

Questi i dettagli delle cinque rapine forniti dagli investigatori: : - a via Manzoni alle ore 11:30; - in corso Europa alle ore 11:45; - in via Belvedere alle ore 11:48; - in via Arenella alle ore 16:55; - in via Cardarelli alle ore 17:05;