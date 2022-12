Si sente male mentre passeggia con il marito: si accascia a terra e muore

Dramma al Vomero dove, ieri pomeriggio, una donna è morta in strada. La 62enne si trovava nel quartiere napoletano con il marito per una visita medica. Mentre stava passeggiando in via Kerbaker, però, ha accusato un malore, si è accasciata a terra ed ha perso la vita.

Immediati i soccorsi. una squadra del 118 è intervenuta sul posto, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha attirato un gran numero di curiosi. Zona bloccata per diverso tempo.