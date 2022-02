Investita da un treno: 57enne muore sul colpo

Tragedia oggi pomeriggio alla stazione di Vico Equense dove ha perso la vita una donna di 57 anni. Stando alle prime informazioni, la donna si sarebbe lanciata sui binari, mentre il convoglio stava entrando in stazione. La dinamica, al momento, è in fase di accertamento, con l'autorità giudiziaria che ha già dato il consenso per la rimozione della salma.

Un primo annuncio della tragedia è stato dato dalla pagina ufficiale di Eav: "Linee Vesuviane - Soppressioni - Causa investimento mortale, il treno 1160 delle ore 16:00 da Sorrento per Napoli, è soppresso da Vico Equense a Napoli. Il treno 1164 delle ore 16:24 da Sorrento per Napoli è soppresso da Sorrento a Vico Equense, per cui, inizierà la corsa alle ore 16:47 da Castellammare di Stabia".

Poi, la notizia è stata confermata dal presidente di EAV, Umberto De Gregorio: "Oggi pomeriggio presso la stazione Eav dì Vico Equense una signora dì 57 anni è stata investita da un treno in entrata in stazione. Dalle prime informazioni sembrerebbe che si tratti dì un suicidio. Le autorità stanno indagando ed hanno autorizzato la rimozione della salma. Le mie condoglianze alla famiglia della vittima e la mia vicinanza al macchinista ed al capotreno, a cui ho subito telefonato, provati da una terribile vicenda".