Coronavirus, morta un'altra donna nel vesuviano

Lutto a San Giuseppe Vesuviano, a causa del decesso di una donna. A dare il triste annuncio alla cittadinanza è stato il sindaco Vincenzo Catapano.

"Cari amici, mi è stato comunicato, purtroppo, l'ulteriore decesso di una nostra concittadina causato dal Covid. Ai suoi cari la mia vicinanza. Che possano trovare presto la forza necessaria per lenire il dolore della mancanza. Nella giornata di ieri un altro nostro concittadino, in serie condizioni, è stato ricoverato. Il nostro augurio, il mio, quello di tutti gli amici amministratori e - sono certo - anche, quello di tutti voi, di una rapida guarigione, a lui come a tutti i sangiuseppesi che stanno combattendo contro il Covid. Che possano vincere la battaglia contro questo dannato virus", le parole del primo cittadino.

Catapano, inoltre, ha fornito anche un aggiornamento sui nuovi casi di positività al Coronavirus in città: sono 92, a fronte di 64 nuove guarigioni. Sono, dunque, 596 le persone attualmente positive al Covid-19 a San Giuseppe Vesuviano.