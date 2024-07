Donna trovata morta in casa: si indaga per omicidio colposo

Ipotizza l'omicidio colposo nei confronti di ignoti la Procura di Napoli in relazione alla morte di una donna di 64 anni trovata senza vita nella sua abitazione di via Don Guanella, a Napoli, lo scorso 9 luglio. A fare luce sulle cause del decesso saranno probabilmente i risultati dell'autopsia disposta dal sostituto procuratore Luigi Landolfi.

La polizia ha lungamente ascoltato il figlio della donna, un 24enne che nell'inchiesta risulta persona offesa, come suo padre, marito della vittima, un 57enne della Tanzania detenuto per spaccio di droga nel carcere di Secondigliano (entrambi sono difesi dall'avvocato Fabrizio De Maio del foro di Lagonegro).

Sulla vicenda della morte della donna sono in corso indagini da parte dei poliziotti. A trovare il corpo senza vita della donna è stato il figlio che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine con forte ritardo.