Giallo ad Ischia: giovane donna trovata morta in un dirupo

Un giallo scuote l'isola d'Ischia. Una donna di 33 anni è stata trovata morta in un dirupo nel Comune di Barano. Le cause sono ancora da accertare. I carabinieri della compagnia di Ischia sono intervenuti nella notte in via Terone Vatoliere dove hanno rinvenuto il corpo di una giovane donna ai piedi di un dirupo dell'altezza di circa 2 metri.

La vittima è una donna di 33enne di origini ucraine che, da quanto si apprende, era residente nella vicinanze del ritrovamento. I carabinieri sono sul posto, in attesa che arrivi il magistrato di turno alla Procura di Napoli. Al momento, per gli investigatori l’ipotesi più verosimile sarebbe quella di un incidente, forse una caduta. Al momento, però, non viene esclusa nessuna pista e nessuna versione ufficiale verrà resa pubblica prima dell'intervento del medico legale che dovrebbe definire la causa del decesso.