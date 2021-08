Turista colta da ictus sulla nave da crociera: salvata dalla Guardia costiera

La donna, 59 anni, era in partenza da Napoli verso Messina. Recuperata da una motovedetta è stata poi affidata al 118

La chiamata è giunta in serata. A bordo della Msc Seashore, una donna di 59 anni, turstia portoghese, si è sentita male: ictus celebrale. In quel momento, la nave era salpata da Napoli in direzione Messina. La segnalazione è stata accolta dalla Sala operativa della Direzione marittima della Campania, agli ordini dell’ammiraglio ispettore Pietro G. Vella. La richiesta era di effettuare un'immediata evacuazione medica.

A intervenire sono stati gli uomini della Motovedetta CP SAR 890. Giunti in prossimità della nave, hanno recuperato la donna, accompagnata dal medico di bordo, e l'hanno trasportata in banchina Calata Porta di Massa del Porto di Napoli, dove nel frattempo era giunta un autoambulanza del servizio 118.