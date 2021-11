Inquilina ischemica sfrattata per i debiti del proprietario

In una città come Napoli può capitare di essere cacciati di casa anche se non si è morosi. Anzi, nel caso di Luisa, cittadina di Napoli, residente fino a poche giorni fa in via Giacinto Gigante il moroso è il proprietario di casa. Proprio a causa dell'indebitamento di quest'ultimo, l'abitazione in cui Luisa viveva in affitto è stata pignorata.

La donna ha sofferto di episodi ischemici in passato e ha un lavoro precario da collaboratrice domestica. E' stata cacciata dall forza pubblica. A denunciare l'accaduto è lo Sportello sociale per il diritto alla casa: "Siamo stati informati quando lo sgombero era già in esecuzione e siamo arrivati purtroppo soltanto per poter constatare la brutale cacciata di Luisa. Con noi era presente anche il consigliere di municipalità Daniele Quatrano che ha cercato inutilmente di ottenere un minimo di tempo per coinvolgere le istituzioni di prossimità su un'alternativa. Attualmente questa persona non sa dove andare eppure la determinazione e la rigidità della forza pubblica e del custode giudiziale avrebbe meritato sicuramente miglior causa. Parliamo infatti di uno sgombero di un'inquilina che aveva un contratto (ottenuto tramite cedolare secca) e non ha mai ricevuto disdetta formale prima della sua scadenza. Sgombero per pignoramento dell'appartamento al proprietario originale causa suo indebitamento. Una sentenza esecutiva appena del giugno scorso. Siamo nel bel mezzo di una pandemia, con il blocco degli sfratti per morosità fino al 31 dicembre che però non copre il caso degli sfratti per pignoramento, anche se la disagio sociale di queste situazioni è identico".

Un caso, quello di Luisa, che apre a scenari drammatici per i prossimi mesi: "Ci chiediamo - continua la nota dello sportello - se questa modalità brutale potrebbe essere la norma, in considerazione che dal 31 dicembre prossimo si interrompe il blocco degli sfratti per morosità incolpevole e tutti quelli che seguono questa importante questione sociale temono uno tsunami, con un numero di sfratti esecutivi anche triplo di quello medio già assestato su circa 1500 all'anno nella nostra città... E ci chiediamo quali strumenti intenda approntare la nuova amministrazione comunale e quella regionale per far fronte all'emergenza abitativa, visto che i bandi sono fermi e al momento il Comune di napoli non dispone neanche di un posto letto per ospitare una signora di 63 anni".