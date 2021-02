Esce dalla messa e viene investita: donna finisce all'ospedale

Una donna di 70 anni è stata investita all'uscita della Chiesa della Madonna delle Grazie a Giugliano. Il fatto, come riporta il MeridianoNews, è successo verso le 19,30 di oggi. La donna stava attraversando quando è stata travolta da un'auto in corsa. La 70enne è caduta rovinosamente a terra, perdendo i sensi, ed è stata soccorsa da altri fedeli che hanno chiamato il 118, prima del trasporto all'ospedale San Giuliano. L'investitore, dopo l'impatto, non so è fermato e non ha prestato soccorso. Sul posto sono giunti anche i Carabinoeri che dopo aver effettuato i rilievi del caso, hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona. La donna, prima del trasporto in ospedale, ha ripreso conoscenza, ma al momento non somo note le sue condizioni di salute