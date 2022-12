Anziana colpita da arresto cardiaco: salvata dagli "angeli" del 118

Paura questa mattina a Napoli dove un'anziana è stata colpita da arresto cardiaco. La donna, 85 anni, però è stata salvata dal tempestivo intervento di una moto infermieristica. La notizia viene riportata da Nessuno Tocchi Ippocrate.

"Si ferma il cuore di una Nonnina di 85 anni: non era giunta la sua ora! La moto-infermieristica del Chiatamone alle 9:28 viene allertata per malore in donna 85enne in via Andrea D’Isernia a Napoli. Alle ore 9:40 l’equipaggio è sul posto. Vengono rilevati i parametri vitali , viene fatto ecg e si scopre che c’era un infarto in corso, improvvisamente la nonnina va in arresto cardiaco, si avviano le manovre di rianimazione cardiopolmonare e parallelamente viene allertata sia l’ambulanza medicalizzata che una seconda moto la quale aiuterà a scendere la paziente. Dopo diversi minuti di manovre la nonnina riprende il battito cardiaco e lo stato di coscienza, si parte a sirene spiegate verso la clinica mediterranea dove la signora arriva viva e vegeta!", si legge in un post.