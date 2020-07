I Carabinieri controllano una donna nel cuore di Napoli: la scoperta nella carena dello scooter

I Carabinieri della stazione Napoli - Stella hanno arrestato per detenzione a fini di spaccio e per spendita e introduzione nello stato di soldi falsi una 36enne di San Carlo Arena, già nota alle forze dell’ordine.



I militari l’hanno notata in strada ed hanno deciso di controllarla. Perquisita, è stata trovata in possesso di una banconota da 20 euro falsa. Durante le operazioni, la perquisizione è stata estesa al suo scooter: il vano sella appariva vuoto, ma la 36enne era sempre più agitata. I carabinieri non si sono arresi e hanno smontato la carena anteriore dello scooter, trovando il bottino: 6 banconote false da 100 euro avvolte nelle carta e 6 stecche di hashish rinvenute e sequestrate. Trovati, infine, 4 involucri di plastica al cui interno erano nascosti 3 grammi di marijuana.



L’arrestata è stata sottoposta agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

