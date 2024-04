Donna ferita al parco giochi: sequestrato un casco. Forse appartiene a chi ha sparato

Sparatoria in un parco giochi, ferita una donna. È accaduto nella serata di oggi in piazza Italia, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli. Raggiunta da un proiettile alla coscia una donna di circa 50 anni. Secondo quanto si apprende, la vittima è stata inizialmente soccorsa con una cintura utilizzata come laccio emostatico, prima di essere trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo.

Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la polizia. Effettuati i primi rilievi, si cerca di capire se la donna fosse effettivamente l'obiettivo del raid oppure se si trattasse di una passante. Sequestrato un casco, forse perso dall'autore del raid, nel parco giochi al momento della sparatoria erano presenti alcuni bambini che giocavano, tutti rimasti illesi.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato d'urgenza una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dopo il ferimento di una donna avvenuto in un'area verde nel quartiere di Fuorigrotta. "Si tratta di un episodio gravissimo, sul quale la polizia di Stato, che procede, e la magistratura stanno profondendo il massimo sforzo investigativo per l'individuazione dei responsabili. Intanto, sono state attivate tutte le misure di prevenzione", si fa sapere dalla prefettura.