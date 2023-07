Donna ferita con un colpo di fucile ad aria compressa

Una donna di 44 anni è stata ferita da un colpo di fucile da soft air ieri sera a Napoli mentre si trovava in via Gianturco, altezza della rotonda Galileo Ferraris. Il fatto sarebbe avvenuto intorno all'una. I colpi sarebbero partiti da un'auto in transito. La donna, soccorsa da personale del 118, è stata portata all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è stata giudicata guaribile in 10 giorni per una ferita all'addome causata da "proiettile metallico di probabile arma ad aria compressa". La 44enne ha rifiutato il ricovero ed è stata dimessa.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale che indagano sull'accaduto e su un possibile collegamento, di cui al momento non c'è conferma, con l'aggressione avvenuta ieri sera a via Gianturco ai danni di un 33enne da parte di diverse persone, apparentemente senza motivo.