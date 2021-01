Ferita alla testa a Mugnano: a colpirla non un proiettile ma una scheggia

Diversamente da quanto era stato in un primo momento reso noto, la donna rimasta ferita a Mugnano nel corso dei festeggiamenti di San Silvestro non è stata colpita da un proiettile.

È quanto emerge dalla radiografia della 52enne, che si trovava fuori dall'appartamento dell'anziana madre (era in strada a gettare i rifiuti) quando è stata colpita da qualcosa in viso. In un primo momento si era pensato a un proiettile vagante, ma i successivi accertamenti fanno pensare piuttosto a una scheggia, frutto dell' esplosione di un botto.

La scheggia, conficcatasi tra fronte e naso, è lunga 17 millimetri, dimensione eccessiva per un colpo d'arma da fuoco. Avvrebbe potuto provocare conseguenze molto gravi se fosse penetrata in un altro punto della testa.

La donna sta bene. Il corpo metallico verrà successivamente estratto, mediante un intervento chirurgico, al Cardarelli dov'estata ricoverata dopo un primo trasporto al San Giuliano di Giugliano.

Il commento del sindaco

"Nonostante le ordinanze restrittive adottate da noi sindaci, e una situazione economica generale non proprio florida, c’è chi continua a gettare denaro per botti illegali, pericolosi sia per chi li usa che per chi è intorno, spaventando anche i nostri animali domestici. Come sindaco esprimo vicinanza alla signora ferita, cui auguro pronta guarigione, e mi consola l’attuale bollettino di Napoli e provincia che parla di pochissimi feriti quest’anno". Così Luigi Sarnataro, sindaco di Mugnano, ha commentato la notizia.