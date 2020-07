Con i figli in pedalò nel lago Fusaro: denunciata madre

"Una signora, con tre bambini al seguito, ha ben pensato di andare a farsi un bagno. Nel lago Fusaro. Con pedalò e braccioli. Allucinante. Sugli scogli della Casina Vanvitelliana, trasformati, per l’occasione, in trampolini per i tuffi. Nonostante l’inquinamento della laguna, e contravvenendo ai divieti di balneazione in mostra, per tutti, con cartelli sparsi lungo le sponde". Questo il singolare episodio raccontato alla cittadinanza dal Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione attraverso un post sui social.

"Grazie alle telecamere siamo riusciti ad 'ammirare' tale impresa scellerata. Come premio, è stata denunciata", ha concluso il primo cittadino bacolese.