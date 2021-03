Donna con una grossa busta vede la Polizia e scappa in un palazzo: la scoperta

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, nei pressi di un edificio in vico Longo, in zona Forcella, una donna con un grossa busta che, alla loro vista, è entrata frettolosamente nello stabile per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno raggiunta e bloccata ed hanno rinvenuto nella busta 11 paia di scarpe contraffatte e, nel suo appartamento, hanno rinvenuto altre 62 paia di scarpe tutte contraffatte di note “griffe”.

Una 45enne dominicana, con precedenti di polizia, è stata denunciata per ricettazione, contraffazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. E' stata altresì sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19, poiché trovata fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo.