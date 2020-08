Terrore a Saviano, donna trovata in casa con profonde ferite: è in coma

Una donna di 39 anni si trova ricoverata in ospedale in condizioni critiche dopo essere stata trovata con gravissime ferite in casa, dai familiari. Secondo quanto riportato dal Mattina la donna è stata trovata riversa con profonde ferite a testa, torace e arti, a Saviano, nel nolano. L'ambulanza l'ha trasportata in ospedale e sono in corso le indagini per cercare di risalire all'aggressore. Sembra abbastanza chiaro, infatti, che le ferite sarebbero state procurate da un aggressore che si è poi dileguato. La donna è in coma in gravi condizioni.

