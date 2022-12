Tragedia in città: donna precipita dalla propria abitazione

Tragedia a Secondigliano dove una donna è caduta dal balcone della propria abitazione. La vittima, una 74enne, è caduta dalla propria abitazione di via del Cassano: lo schianto non le ha lasciato scampo.

Come riporta PeriferiamoNews, la donna viveva da sola. Il rumore dello schianto ha allarmato alcune persone che hanno subito allertato i soccorsi. I sanitari del 118 sono giunti prontamente sul posto, ma purtroppo per la donna già non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che indagano sul fatto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Alcune persone, tuttavia, parlano di incidente domestico: la donna infatti, sarebbe caduta da uno scaletto mentre faceva le pulizie.