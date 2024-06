Tragedia sfiorata all'alba: cade dal terzo piano, ma si salva. Si grida al miracolo

Sfiorata la tragedia a Scampia dove una donna, alle prime luci dell'alba, è caduta dal terzo piano. La dinamica è da definire, ma fortunatamente la signora si è salvata miracolosamente anche grazie al provvidenziale intervento del 118.

A diffondere la notizia è Nessuno Tocchi Ippocrate. "Alle ore 4:41 la Postazione Scampia, tipo INDIA, viene allertata per un defenestrato in via Labriola. Alle ore 4:45 l’equipaggio, composto da: autista soccorritore Vitale Francesco ed infermiere Costanzo Costantino trovano la paziente 52 enne riversa al suolo.

L’equipaggio 118 ha immediatamente soccorso la paziente, bloccato le emorragie, stabilizzato gli arti fratturati, avviato terapia reintegrativa di liquidi e ,dopo aver reperito accesso venoso, si sono diretti al pronto soccorso del Cardarelli senza attendere medicalizzata onde evitare perdite di tempo. La paziente arrivata viva e vigile al pronto soccorso e stata affidata alle cure dell’ospedale con i complimenti all’equipaggio".