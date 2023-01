Donna scivola in un burrone: interviene l'elicottero

Paura a Torre del Greco dove, questa mattina, in via III traversa Montedoro una donna è scivolata in un burrone. i Carabinieri sono scesi nel dirupo e hanno assistito la donna, una 36enne con problemi psichici, fino all’arrivo dell’elicottero dei vigili del fuoco e da personale del soccorso alpino.

Da una prima ricostruzione pare che la 36enne ieri si fosse allontanata dal reparto di psichiatria dell’ospedale “Maresca” di Torre Annunziata dove era ricoverata. Per i carabinieri solo qualche graffio. La donna, invece, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Maresca e le sue condizioni non sembrano destare particolari preoccupazioni.