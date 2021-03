Donna accoltellata via Parma, il video

Una donna è stata ferita con un'arma da taglio dal suo coinquilino in via Parma nel Vasto. La donna originaria dell'est è stata trasportata all'Ospedale del Mare dove è stata operata. Al momento non risulta in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato da alcuni testimoni oculari, sarebbe stata aggredita da un uomo anch'egli originario dell'Est Europa per motivi non ancora noti agli investigatori.

La vittima dell'aggressione sarebbe uscita di corsa dal palazzo contenendo con le mani la ferita sul collo e perdendo copiosamente sangue.