Lite in strada: accoltellata una donna

Una donna è stata accoltellata nel pomeriggio di oggi a Marano, in via Campana. Intorno alle 16 i Carabinieri della compagnia locale sono intervenuti in strada per un'aggressione subita da una 34enne del posto.

La donna, durante una lite nata probabilmente per un posto auto conteso, sarebbe stata colpita da tre fendenti, uno dei quali all'osso sacro.

La vittima è ora ricoverata presso l'ospedale di Pozzuoli in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per verificare la dinamica dell'evento e chiarire le motivazioni e risalire all'identità del responsabile o dei responsabili.