Piccolo paziente dona e distribuisce uova di Pasqua nel reparto di oncologia del Santobono Pausilipon

Un piccolo paziente dell'ospedale Santobono Pausilipon Fondazione ha donato con l'ausilio dei suoi genitori uova di pasqua e colombe in tutti i reparti del presidio ospedaliero.

Il bellissimo gesto è stato immortalato da una serie di scatti fotografici e da un post di ringraziamento da parte dell'ospedale: "La Pasqua più dolce ce l’ha regalata Giovanni, uno dei nostri piccoli pazienti, che ha distribuito uova di cioccolato e colombe in tutti i reparti del dipartimento di oncologia! Grazie alla mamma ed al papà di Giovanni Genny Maddy per aver portato anche generi alimentari da distribuire alle nostre famiglie che vivono un momento di difficoltà! Questo è il vero messaggio pasquale, donare a chi ha più bisogno, nella misura in cui ognuno di noi può farlo".