L'appello per il Santobono: “Donate il sangue”

Con "Tutti a donare" Europa Verde e La Radiazza lanciano di nuovo l'appello per invitare i cittadini a donare il sangue per i piccoli pazienti del Santobono-Pausilipon, nella sede di via Posillipo, a Napoli. Nella mattinata di domani, giovedì 22 settembre, dalle 10:30, i rappresentanti del Sole che Ride, il consigliere regionale in Campania Francesco Emilio Borrelli, e lo staff de La Radiazza, doneranno il proprio sangue per dare l'esempio. "Chi può, doni. Donare dovrebbe essere un dovere morale. In Campania in questa materia siamo, purtroppo, molto indietro infatti ancora oggi la nostra regione è dipendente dalle altre per quanto riguarda gli approvvigionamenti di sangue.

Riceviamo spesso appelli per aiutare persone in emergenza medica che hanno bisogno di sangue. Se tutti donassimo regolarmente - l'appello di Borrelli assieme a quello del conduttore de La Radiazza Gianni Simioli - tali emergenze non esisterebbero più. Il problema è che manca il vero senso di solidarietà, non ce n'è neanche per i bambini, e si pensa di lanciare l'allarme solo quando è coinvolto un nostro familiare, amico o conoscente. Bisogna donare sempre. E poi, egoisticamente parlando, con una donazione si ha diritto ad analisi del sangue gratuite, colazione e in più, che non guasta mai, si viene premiati con quella sensazione di aver fatto del bene. Tutto questo con un quarto d'ora del nostro tempo".