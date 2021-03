"Ha bisogno di donazioni di sangue h24": gara di solidarietà per la piccola ricoverata al Monaldi

Sanem ha bisogno di un cuore nuovo. Nel frattempo è tam-tam sui social per aiutarla in queste difficili settimane

È gara di solidarietà in questi giorni per la piccola Sanem Balsamo, una bimba di pochissimi mesi che, in attesa di un trapianto di cuore, ha bisogno di trasfusioni di sangue. La piccola è da settimane ricoverata dall'ospedale Monaldi, e necessita di sangue h24. Il suo gruppo è A positivo, ma è compatibile anche con A negativo, 0 positivo e 0 negativo.

"Aiutateci in questa battaglia – scrive una familiare – Potete recarvi al Monaldi senza prenotazione, né tampone, dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13 reparto donazioni. Confido nella vostra bontà". Anche l'Avis di zona ha fatto un appello per la piccola, ribadendo che è possibile anche recarsi presso la loro sede in via Galliano 10 ad Afragola.