Marta in coma dopo un brutto incidente: "Donate, ha bisogno di sangue"

Sono ore di ansia per Marta Borrelli, la 25enne di Portici che lotta tra la vita e la morte all'Ospedale del Mare. La giovane, ora in coma, è rimasta vittima di un incidente stradale in via Benedetto Cozzolino, avvenuto venerdì mattina. La ragazza ha urgente bisogno di trasfusioni di sangue ed i familiari hanno lanciato un appello sui social.

Marta ha bisogno di sangue appartenente ai gruppi A e 0 negativo. Purtroppo, vista la carenza della banca del sangue, anche altri gruppi sanguigni andranno bene. I donatori potranno recarsi al Centro Trasfusionale dalle ore 8.00 alle 11.00. La risposta, dopo i primi appelli, è stata importante, ma la giovane ha bisogno di continue trasfusioni.