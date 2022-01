Donazioni per il popolo del Benin da Napoli, il Console: "In difesa dei più deboli"

Il nuovo anno comincia all'insegna della solidarietà con un gesto a favore delle popolazioni e soprattutto dei bambini dell'Africa occidentale. Presso la sede istituzionale del Consolato del Benin a Napoli diretto e guidato dal Console Giuseppe Gambardella ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei fondi raccolti dell’Associazione “BIT – Bacoli International Touring”, presieduta dal Dott. Mario Capuano, la quale ha deciso di supportare le opere realizzate a favore dello sviluppo e dell’autodeterminazione del popolo beninese, grazie alla generosità di tanti cittadini bacolesi che si sono attivati per raggiungere un nobile fine. All’incontro, svoltosi nel rispetto delle normative vigenti per contrastare il diffondersi della pandemia di Covid-19, hanno presenziato il Commissario Capo T. Biologo della Polizia di Stato Dott. Massimo Pezzuti, il Comandante Domenico Scotto di Santolo con il Dott. Fulvio Pedrazzoli, la Dott.ssa Mariarca Viscovo della VI Municipalità di Napoli, il Presidente del Comitato di Quartiere di Baia Gennaro di Meo, l’Imprenditore Biagio Mazzella e il Dott. Michele Pomes.

"In un’epoca difficile contraddistinta da una minaccia planetaria che ci sta allontanando sempre di più dalla nostra umanità, sono queste le azioni che scaldano il cuore, azioni improntate alla pace, alla solidarietà e alla fratellanza tra i popoli. L’ interesse e la dedizione dei tanti cittadini ed associazioni che, come il Presidente Capuano, collaborano alle nostre opere, rappresentano delle risorse che ci permettono di abbattere la barriera dell’indifferenza. Rispecchiano l’animo di questi eroi della vita di tutti i giorni, modelli di impegno etico-sociale che lottano per difendere i più deboli e da cui noi tutti dovremmo trarre insegnamento", spiega il console del Benin Giuseppe Gambardella.