Tragico incidente in auto, serve sangue per Sara: l'appello per la 18enne

Resta ricoverata in condizioni critiche la giovane Sara Ricciardiello, rimasta ferita in un grave incidente a Licola lo scorso giugno. In quella occasione, purtroppo, perse la vita un 25enne. L'appello per Sara sta rimbalzando da diverse ore sui social ed è stato rilanciato anche da "Nessuno Tocchi Ippocrate".

Per la giovane di Calvizzano, che sarebbe in coma, possono andare bene tutti i gruppi sanguigni. Questo l'appello con tutte le informazioni: “All’ Ospedale Cardarelli. Tutti i giorni dalle 8 alle 12. Padiglione E. Centro trasfusionale. Ingresso donatori. Per Sara Ricciardiello. Nata nel 2003. Tutti i gruppi sanguigni”.