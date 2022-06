Muore per emorragia cerebrale a 57 anni, i quattro figli e il marito decidono di donare i suoi organi

L'equipe di Anestesia e Rianimazione e quella di Chirurgia hanno portato a termine il prelievo delle Cornee, del Fegato e dei Reni da una donna di 57 anni colpita da massiva emorragia cerebrale inoperabile.

"La grande sensibilità del marito e dei quattro figli ha consentito di dare aspettativa e qualità di vita a pazienti campani in lista di attesa come ricevente di trapianto. E' il secondo prelievo d'organi multiplo realizzato, in pochi mesi, presso l'Ospedale Frattese dell'Asl Napoli 2 Nord, che anche questa volta, tra le 4 e le 8 del mattino, ha visto tutto il personale della Rianimazione e della Sala Operatoria impegnati al massimo", fa sapere l'Asl Na 2.