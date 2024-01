Un brutto male lo ha ucciso in un mese: si è spento Donato Fiorillo

Si è spento Donato Fiorillo, infermiere del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital dopo una fulminante malattia.

Il post di cordoglio dell'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” per ricordarlo: "Oggi “Nessuno Tocchi Ippocrate” accende una candela virtuale per Donato Fiorillo, infermiere del pronto soccorso del Pineta Grande Hospital. In soli 35 giorni un brutto male lo ha portato via a soli 52 anni. Per molti è stato fulgido esempio di professionalità ed insegnamento per le nuove leve che si avvicinavano alla prima linea della sanità. Una intera comunità lo piange e con essa anche noi".