Pompiere salvò una ragazza caduta in pozzo, ora lei dona il sangue per lui

Francesco Di Somma, un vigile del fuoco, otto mesi fa salvò una ragazza di 20 anni caduta in un pozzo a Casaluce, in provincia di Caserta. Adesso è il pompiere partenopeo ad aver bisogno di aiuto e la ragazza è stata tra i primi a rispondere all'appello.

Di Somma è napoletano, in servizio ad Aversa. Ha scoperto di recente di aver contratto una malattia rarissima, la emoglubinuria parassostica notturna. Il fratello Yari, via social, ha chiesto a tutti di donare il sangue per lui: "Occorre sangue, aiutateci" è stato il suo invito.

Carla, la 20enne salvata nel giorno di Pasquetta da Francesco, ha subito detto sì ed andrà all'ospedale Cardarelli per donare il sangue.